DGS tercihleri ne zaman bitiyor, taban puanları nedir? 2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS tercihlerinin biteceği ve açıklanacağı tarih gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS tercihlerini yaparken adaylar taban puanlarına göre listeler hazırlıyorlar. Tercihlerin tamamlanmasından sonra sonuçların açıklanması beklenecek. Peki DHS tercihleri ne zaman bitiyor 2020? İşte DGS taban puanları...

2020 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

DGS tercih işlemleri 25 Eylül-2 Ekim 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2 Ekim 2020 tarihinde DGS tercih işlemlerinin tamamlanmasından sonra DGS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

DGS TABAN PUANLARI

Geçen senenin taban puanları ile bilgili sahibi olabilirsiniz.

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