30.09.2020 - 12:07 |
DGS tercihleri ne zaman bitiyor, taban puanları nedir? 2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
DGS tercih işlemleri 25 Eylül 2020 tarihinde başladı. İki yıllık ön lisans bölümünü lisans bölümü tamamlamak isteyenler DGS tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte taban puanları araştırmaya başladılar. Peki DGS taban puanları nedir? İşte DGS tercihleri ile ilgili detaylar...
DGS tercihlerinin biteceği ve açıklanacağı tarih gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS tercihlerini yaparken adaylar taban puanlarına göre listeler hazırlıyorlar. Tercihlerin tamamlanmasından sonra sonuçların açıklanması beklenecek. Peki DHS tercihleri ne zaman bitiyor 2020? İşte DGS taban puanları...
2020 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
DGS tercih işlemleri 25 Eylül-2 Ekim 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2 Ekim 2020 tarihinde DGS tercih işlemlerinin tamamlanmasından sonra DGS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
DGS TABAN PUANLARI
Geçen senenin taban puanları ile bilgili sahibi olabilirsiniz.
Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldüİzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya konuşan Dilan Tutka, "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi.