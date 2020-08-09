MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri DGS'de korona önlemleri!
ABONE OL
09.08.2020 - 12:00 | | DHA/AA

DGS'de korona önlemleri!

Gelen bir son dakika haberine göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanacak koronavirüs tedbirleri altında yapıldı. Sınava 389 bin 308 aday katıldı.

DGS'de korona önlemleri!

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmasına imkan sağlayan DGS, Ankara'da belirlenen merkezlerde yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınav için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne gelen adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, belirlenen noktalarda ellerini dezenfekte ettikten sonra salona alındı. Maskesi olmayan adaylara da maske dağıtıldı. Sınav binasına girişler, saat 10.00 itibarıyla sona erdi. Yurt genelinde 389 bin 308 adayın katıldığı sınav 150 dakika sürecek.

İstanbul'da sınavın yapılacağı binalar, önceden detaylı temizlik yapılarak dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara bina girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven verildi.

GAZİANTEP, ŞANLIURFA VE KİLİS'TE DGS HEYECANI

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te, Ölçme, Seçme ve  Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS)  gerçekleştirildi.

Kilis'teki adaylar, maske ve mesafe kuralına uyarak salonlara alındı.  Görevliler, maskesi olmayan öğrencilere maske dağıttı.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve  karantinada bulunan adaylar, kendileri için ayrılan izole salona ambulanslarla  getirildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince sınava getirilen adayların yine sınav  sonrası, alındıkları yerlere götürülecekleri öğrenildi.

GAZİANTEP VE ŞANLIURFA

Gaziantep ve Şanlıurfa'da da sınav öncesinden itibaren Kovid-19  kurallarına göre tüm tedbirler uygulandı.

Sınav saatinin gelişiyle birlikte kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Adaylar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına uydu.

Sınava girenlerin çoğunluğunun ulaşımda özel araç kullanmayı tercih  ettiği görüldü.

 

 

 

 

Koronavirüse rağmen İstanbul'da teknede eğlence yaptılarFatih Balat'ta koronavirüse rağmen tekneye bilen kalabalık bir grup denize açılarak eğlence yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de denizde tekneler üzerinde denetim yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van'da PKK operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Van'da PKK operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

Üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan otobüsün yolcusu: 2 saniyeyle kurtardık

Üst geçidin altında kalmaktan son anda kurtulan otobüsün yolcusu: 2 saniyeyle kurtardık

Sıradaki Haber