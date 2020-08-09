DGS'de korona önlemleri!

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmasına imkan sağlayan DGS, Ankara'da belirlenen merkezlerde yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınav için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne gelen adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, belirlenen noktalarda ellerini dezenfekte ettikten sonra salona alındı. Maskesi olmayan adaylara da maske dağıtıldı. Sınav binasına girişler, saat 10.00 itibarıyla sona erdi. Yurt genelinde 389 bin 308 adayın katıldığı sınav 150 dakika sürecek.

İstanbul'da sınavın yapılacağı binalar, önceden detaylı temizlik yapılarak dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara bina girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven verildi.

GAZİANTEP, ŞANLIURFA VE KİLİS'TE DGS HEYECANI

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gerçekleştirildi.

Kilis'teki adaylar, maske ve mesafe kuralına uyarak salonlara alındı. Görevliler, maskesi olmayan öğrencilere maske dağıttı.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve karantinada bulunan adaylar, kendileri için ayrılan izole salona ambulanslarla getirildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince sınava getirilen adayların yine sınav sonrası, alındıkları yerlere götürülecekleri öğrenildi.

GAZİANTEP VE ŞANLIURFA

Gaziantep ve Şanlıurfa'da da sınav öncesinden itibaren Kovid-19 kurallarına göre tüm tedbirler uygulandı.

Sınav saatinin gelişiyle birlikte kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Adaylar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına uydu.

Sınava girenlerin çoğunluğunun ulaşımda özel araç kullanmayı tercih ettiği görüldü.