MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri DHA ekibi depreme yakalandı
ABONE OL
15.06.2020 - 05:07 | | DHA

DHA ekibi depreme yakalandı

Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7'lik deprem nedeniyle haber yapan DHA ekibi, 3.7 büyüklüğündeki artçı sarsıntıya yakalandı.

DHA ekibi depreme yakalandı

 

DHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu ve kameraman Burak Emek, depremde en fazla hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde anons çekecekleri saat 01.40'ta 3.7 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ana depremde yıkılan bir evde çökmelere neden olurken, yaşananlar DHA kamerasına yansıdı.

DHA ekibi depreme yakalandı

DHA ekibi depreme yakalandı

DHA ekibi depreme yakalandı


DHA ekibi depreme yakalandı

DHA ekibi depreme yakalandı


DHA ekibi depreme yakalandı


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depreme ilişkin açıklamalarda bulunduKandilli Rasathanesi saat 18.09'da da Karlıova'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Bingöl Valiliği bir korucunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karlıova ilçesi Elmalı köyünde depreme ilişkin açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok.' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara'da mobilya mağazası alev alev yandı

Ankara'da mobilya mağazası alev alev yandı

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem! 5.7 büyüklüğünde ve...

Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem! 5.7 büyüklüğünde ve...

Sıradaki Haber