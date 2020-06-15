DHA ekibi depreme yakalandı

DHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu ve kameraman Burak Emek, depremde en fazla hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde anons çekecekleri saat 01.40'ta 3.7 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ana depremde yıkılan bir evde çökmelere neden olurken, yaşananlar DHA kamerasına yansıdı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depreme ilişkin açıklamalarda bulunduKandilli Rasathanesi saat 18.09'da da Karlıova'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Bingöl Valiliği bir korucunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karlıova ilçesi Elmalı köyünde depreme ilişkin açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok.' dedi.