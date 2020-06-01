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01.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Dink Vakfı’nı tehdit eden tutuklandı

Hrant Dink Vakfı’na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli H.A. (25) “tehdit” suçundan tutuklandı.

Dink Vakfı’nı tehdit eden tutuklandı

Şişli’de 13 yıl önce öldürülen gazeteci Hrant Dink’in anısına kurulan Hrant Dink Vakfı yöneticilerine mail hesabından ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ şeklinde mesaj gelmesi üzerine Dink Vakfı ve aile avukatı durumu polise ve savcılığa bildirdi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile polis kimliğini tespit ettiği H.A.’yı Konya’nın Selçuklu ilçesindeki evinde gözaltına aldı. İstanbul’a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüpheli H.A. savcılık ifadesi tamamlandıktan sonra “tehdit” suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheli mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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