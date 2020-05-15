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15.05.2020 - 11:41 |

Dişçiler çalışıyor mu? Dişçiler ne zaman açılıyor? Normalleşme tarihleri 2020

Corona virüs salgını yaşandığı bu günlerde dişçiler çalışıyor mu merak konusu oldu. Diş ağrısı çeken ve ya diş işlemi yaptıracak olan vatandaşların merakla araştırdığı dişçiler çalışıyor mu sorusunun yanıtı belli oldu. Peki dişçiler ne zaman açılıyor? İşte normalleşme takviminde yer alan o tarih...

Dişçiler çalışıyor mu? Dişçiler ne zaman açılıyor? Normalleşme tarihleri 2020

Corona virüs salgını nedeniyle birçok iş yerleri kapandı. Bu yerler arasında dişçiler yer alıyor mu merak ediliyor. Diş ağrısı çeken ve ya dişine her hangi bir işlem yaptıracak olan vatandaşların merakla sorguladığı dişçiler çalışıyor mu, dişçiler ne zaman açılıyor? Her iki sorunun da yanıtı açıklandı. İşte Normalleşme takvimi tarihleri Türkiye son dakika haberleri...

DİŞÇİLER ÇALIŞIYOR MU?

Dişçiler, corona viüs salgını nedeniyle çalışmıyor. Peki dişçiler ne zaman açılıyor?

DİŞÇİLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül’de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.

 

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