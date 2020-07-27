27.07.2020 - 14:36 | | DHA
Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı!
Diyarbakır’da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergani ilçesinde şüphelilerin, ellerinde bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliler, bir akaryakıt istasyonunda tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, Roma dönemine ait 187 bronz sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
Tıbbi atıklar işte böyle imha ediliyor!Korona virüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasıyla sınırlı değil. Uzmanlar tedbir ve tedavi amaçlı kullanılan maske, eldiven, koruyucu giysi ve tıbbi malzemelerin de bulaş riski taşıdığı konusunda ciddi uyarılar yapıyor. Pandemi hastanelerinde hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının kullandığı maske, eldiven koruyucu giysi gibi tüm tıbbi malzemeler, bulaş riskine yol açmaması için titiz bir çalışmayla toplanıp imha ediliyor.