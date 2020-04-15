Diziler ne zaman yayınlanacak? Diziler neden yok?

Kanal D, SHOW TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 ve diğer TV kanallarında yayınlanan diziler, uzun zamandır yeni bölümlerini ekrana getiremiyor. Bunun sebebi ise izleyiciler tarafından merak konusu olmaya başladı. İşte diziler ne zaman yayınlacak sorusunun yanıtı...

DİZİLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle bazı dizi çekimleri durdu. Salgına karşı önlemini alan dizilerin yeni bölüm yayın tarihleri henüz belli olmadı. Corona virüs salgını biter bitmez dizi setlerine geri dönecek olan dizilerin yayın tarihleri açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.