Doğal Zıt Anlamlısı Nedir? Doğal Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Doğal kelimesi Türkçe bir kelimedir. Fransızca Natürel kelimesi ile aynı anlamı barındırmaktadır. Doğal kelimesinin zıt anlamlı kelimesi ise yapay ve suni kelimeleridir.

Doğal Zıt Anlamlısı Nedir?

Dilimizdeki kelimelerin eş anlamları ve zıt anlamları bulunmaktadır. Zıt anlamlı kelimeler anlam açısından birbirinin tam zıddı kelimelerdir. Bu sebeple doğal kelimesinin karşıt veya zıt anlamı yapay veya suni kelimeleridir.

Doğal Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Doğal kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre birkaç farklı tanımı bulunmaktadır. Bu anlamlar şöyledir:

- Doğada olan, doğada bulunan.

- Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii ve natürel.

- Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış.

- Yapmacık olmayan.

- Olağan, alışılmış, her zaman ki gibi olan, beklenildiği gibi.

- Sağduyuya, mantığa ve düzene uygun olan.

- Katıksız, saf.

Doğal kelimesinin anlamı dışında eş anlamlı kelimelerini de TDK sözlüklerinden öğrenebilirsiniz. Doğal kelimesinin eş anlamı ise saf, tabii, natürel kelimeleridir.