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18.02.2021 - 07:00 | | ELÄ°F ALTIN Ä°stanbul Â

DoÄŸan CüceloÄŸluâ€™nun ölümü araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

Psikolog ve yazar Prof. Dr. DoÄŸan CÃ¼celoÄŸluâ€™nun Ã¶nceki gÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde BeÅŸiktaÅŸ Akatlar Mahallesiâ€™ndeki evinde Ã¶lÃ¼ bulunmasÄ±na iliÅŸkin Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

DoÄŸan CüceloÄŸluâ€™nun ölümü araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor
ELÄ°F ALTIN Ä°stanbul  

Olay yerinde yapÄ±lan ilk incelemelerde, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda eve gelen temizlik gÃ¶revlisi M.Ã‡.â€™nin, CÃ¼celoÄŸluâ€™nu yerde yÃ¼zÃ¼stÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, ekipler ve otopsi savcÄ±sÄ± olay yerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda, CÃ¼celoÄŸluâ€™nun sÄ±rt Ã¼stÃ¼ vaziyette ve Ã¼zerinde Ã§arÅŸaf Ã¶rtÃ¼lmÃ¼ÅŸ ÅŸekilde bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. CÃ¼celoÄŸluâ€™nun bir gÃ¶zÃ¼nÃ¼n altÄ±nda dÃ¼ÅŸmeye baÄŸlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen kanamalÄ± yara olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, olay yerinde alÄ±nan ilk ifadelerde CÃ¼celoÄŸluâ€™nun eÅŸi YÄ±ldÄ±z CÃ¼celoÄŸluâ€™nun, kendisinin saat 13.30â€™da evden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÅŸinin bilinen bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2 yÄ±l Ã¶nce kalp ameliyatÄ± geÃ§irdiÄŸini ve temizlik gÃ¶revlisine gÃ¼vendiklerini sÃ¶ylediÄŸi belirtildi.

ApartmanÄ±n giriÅŸinde yer alan iki dÃ¼kkanÄ±n gÃ¼venlik kameralarÄ±na da incelenmek Ã¼zere el konuldu. YÄ±ldÄ±z CÃ¼celoÄŸluâ€™nun evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi saat 13.30 ile temizlik gÃ¶revlisinin eve geldiÄŸi saat 14.00 arasÄ±ndaki zaman diliminde evi gÃ¶steren gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n inceleneceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Ã–te yandan CÃ¼celoÄŸluâ€™nun cenazesi bugÃ¼n, Afet Yolal Camiiâ€™nde Ã¶ÄŸle vakti dÃ¼zenlenecek cenaze tÃ¶reninin ardÄ±ndan AÅŸiyan MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nda topraÄŸa verilecek.

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