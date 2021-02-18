Olay yerinde yapÄ±lan ilk incelemelerde, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda eve gelen temizlik gÃ¶revlisi M.Ã‡.â€™nin, CÃ¼celoÄŸluâ€™nu yerde yÃ¼zÃ¼stÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, ekipler ve otopsi savcÄ±sÄ± olay yerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda, CÃ¼celoÄŸluâ€™nun sÄ±rt Ã¼stÃ¼ vaziyette ve Ã¼zerinde Ã§arÅŸaf Ã¶rtÃ¼lmÃ¼ÅŸ ÅŸekilde bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. CÃ¼celoÄŸluâ€™nun bir gÃ¶zÃ¼nÃ¼n altÄ±nda dÃ¼ÅŸmeye baÄŸlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen kanamalÄ± yara olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, olay yerinde alÄ±nan ilk ifadelerde CÃ¼celoÄŸluâ€™nun eÅŸi YÄ±ldÄ±z CÃ¼celoÄŸluâ€™nun, kendisinin saat 13.30â€™da evden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÅŸinin bilinen bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2 yÄ±l Ã¶nce kalp ameliyatÄ± geÃ§irdiÄŸini ve temizlik gÃ¶revlisine gÃ¼vendiklerini sÃ¶ylediÄŸi belirtildi.



ApartmanÄ±n giriÅŸinde yer alan iki dÃ¼kkanÄ±n gÃ¼venlik kameralarÄ±na da incelenmek Ã¼zere el konuldu. YÄ±ldÄ±z CÃ¼celoÄŸluâ€™nun evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi saat 13.30 ile temizlik gÃ¶revlisinin eve geldiÄŸi saat 14.00 arasÄ±ndaki zaman diliminde evi gÃ¶steren gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n inceleneceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Ã–te yandan CÃ¼celoÄŸluâ€™nun cenazesi bugÃ¼n, Afet Yolal Camiiâ€™nde Ã¶ÄŸle vakti dÃ¼zenlenecek cenaze tÃ¶reninin ardÄ±ndan AÅŸiyan MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nda topraÄŸa verilecek.