Doğduğun Ev Kaderindir 4. bölümü ile bu akşam seyirciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde yine duygu dolu anlar yaşanacak. Diziye yeni başlayanlar veya henüz dizi hakkında detaylı bilgiye sahip olamayanlar "Doğduğu Ev Kaderindir dizisi nerede çekiliyor? Dizinin konusu nedir ve oyuncuları kimler?" diye soruyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Zeynep ve Mehdi'nin buluştukları anlarda çekimin Eyüp ilçesinde yer alan Pierre Loti'de yapıldığı dikkat çekiyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİNİN KONUSU NE?

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

OYUNCULARI

Demet Özdemir (Zeynep)

İbrahim Çelikkol (Mehdi)

Engin Hepileri

Fatih Koyunoğlu

Ayça Erturan

Zuhal Gencer

Nurşim Demir (Mehdi’nin Annesi)