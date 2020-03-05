Doğduğun Ev Kaderindir 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Doğduğun Ev Kaderindir 9. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Benal’i Nerminlerde görmek, Mehdi'yi çok şaşırtır. Zeynep'ten sakladığı şeylerin karşısında, artık iyice köşeye sıkışmıştır. Zeynep, Nermin'i teselli etmeye çalışırken, adım adım kendi gerçeğine yaklaşır. Hayatın getirdikleri doğrultusunda büyük konuşmaması gerektiğini, deneyimleyerek anlayacaktır. Ekrem'in içinde bulunduğu çember, git gide daralır. Nermin ve Meltem'in arasında bir seçim yapmanın vakti gelmiştir. Emine kurtuluşuna doğru yürüdüğünü sanırken, aslında karanlığına koştuğundan habersizdir. Zeynep ve Mehdi'nin aşkları acı bir şekilde sınanır. Artık kavuşmalarının önünde, kendilerinden de büyük bir engel vardır.



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







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