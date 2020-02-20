Doğduğun Ev Kaderindir 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Doğduğun Ev Kaderindir 7. son bölüm full kesintisiz izle

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir’in 19 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan 7. bölümünde, Sakine’nin Bayram’dan vazgeçişi, Zeynep’le ilişkisinde onarılması zor bir yara açar. Yıllardır kızına karşı kullandığı silahları etkisini yitirmeye başlar. Zeynep, geleceğinden vazgeçme noktasına gelir. Ancak Mehdi’nin attığı adım, Zeynep’in ayaklarının yere daha da sağlam basmasına destek olur. Müjgan’ın kapattığını sandığı bazı defterler, hiç beklemediği bir anda açılır. Hayat, Müjgan’ı da zayıf yerlerinden sınamaya başlar. Zeynep, Mehdi’ye sürpriz yapmaya hazırlanırken kendisi daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







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