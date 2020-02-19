Doğduğun Ev Kaderindir dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Doğduğun Ev Kaderindir 7. yeni bölüm fragmanları

Doğduğun Ev Kaderindir 7. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. TV8 ekranında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde bu hafta tüm gerçekliği ile Mehdi'ye geri dönen Zeynep, Kibrit'i yetimhaneden alabilmek için çalışmalarını tamamlar. Emine ve Faruk arasında başlayan sırdaşlık bambaşka boyutlara taşınır. Emine, Faruk'un büyülü yaşantısından etkilenir. Mahallede Zeynep'e görünmemek için saklandıkları anda Faruk, Emine'yi öper. Emine'yi sadece mahalledeki bilgileri alabilmek ve Zeynep'le iletişimi koparmamak için kullanan Faruk'un niyeti ortaya çıkacak mıdır? İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi.

26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Ailesi Bulgaristan göçmeni kökenlidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır. Özdemir bir röportajda belirtti babasının ilişkisi üzerinde "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştır. 2011 - 2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir İlk TV deneyiminde ise 2013 yılında Fox Tv'de yayınlanan baş rollerini Esra Ronabar , Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise Demet karakterini canlandırmıştır. Star TV'de yayınlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide Aslı karakterini canlandırmıştır. Bengü'nün "Hodri Meydan" şarkısının klibinde oynamıştır.

2016 Haziran ayından itibaren Fox Tv de yayınlanmış olan No:309 adlı dizide Lale karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettigi Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Aysel karakterini canlandırmıştır. 2018 - 2019 yıllarında Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide 2 sezon Sanem karakterini canlandırmıştır. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Ortadoğunun en prestijli ödül töreni Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI

2019 Aralık ayından itibaren Tv8'de yayınlanan ve Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.ü

ENGİN HEPİLERİ KİMDİR?

3 Mart 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Engin Hepileri, tiyatro, sinema ve televizyon sunuculuğunun yanı sıra Tiyatro yönetmenliği yapmaktadır.

Tiyatro çalışmalarına Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ndeki orta öğrenimi sırasında başlayan Engin Hepileri, 1996'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2002'de aynı üniversitede oyunculuk alanında yüksek lisans eğitimine başladı ve 2005 yılındaki mezuniyetine kadar araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Lise yıllarında Devlet Tiyatroları'nın dört oyununda yer aldı. 1998'de ise Anlat Şehrazat müzikalinde ve Tiyatro Fora'da Ölümsüzler oyununda rol aldı. O yıl Kent Oyuncuları kadrosuna katılan oyuncu bu toplulukta 20 oyunda rol almanın yanı sıra televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde de yer aldı.

2008 yılında tiyatro yönetmenliğine başlayan oyuncu ayrıca Üniversitesinde ve Akademi Kenter'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2011-2012 yıllarında TRT Okul Kanalında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan kültür-sanat programında sunuculuk görevini üstlendi. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Faruk karakterine hayat vermektedir.