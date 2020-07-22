Dolaylamalar: Dolaylama Nedir? Cümle Örnekleri İle Dolaylama Konu Anlatımı

Bir durumu, farklı kelimeleri bir araya getirmek ile değişik sözcükler üzerinden anlatmak dolaylama olarak bilinmektedir. Dolaylama üzerinden yapı hazırlamak ya da cümle kurmak için kuralları doğru şekilde bilmek gerekir. Aslına bakılırsa zaten değil bilgisi üzerinde en kolay anlaşılabilecek konular içerisinde yer alıyor. Özellikle öğrenciler için büyük öneme sahip olan bu dilbilgisi kurallarının yanı sıra, bilinçli ya da bilinçsiz gündelik yaşamda da çok fazla değerlendirilir.

Dolaylama Nedir?

Sadece bir sözcük ile anlatılabilecek olan bir kavramın, birden fazla sözcük üzerinden dolaylı biçimde ifade edilmesine dolaylama denir. Genel olarak isim tamlaması veya sıfat tamlaması üzerinden ele alınarak dolaylama yapılmaktadır. Bu durum edebi eserler için büyük bir öneme sahiptir. Pek çok yazar anlatmak istediği bir durumu bu şekilde insanlara vurgulamak amaçlı ele alır. Aynı zamanda kötülemek ya da yüceltmek gibi birçok değişik duygu için de dolaylama kullanılmaktadır. Yani dolaylama duygu ve düşünceyi aktarmak amacıyla herhangi bir durum adına değerlendirilir.

- File bekçisi (Kaleci)

- Bacasız Sanayi (Turizm)

- Yavru vatan (Kıbrıs)

- Ölüm Meleği (Azrail)

- Derya kuzusu (Balık)

- Meşin yuvarlak (Top)

- Ormanlar kralı (Aslan)

Bu şekilde daha birçok farklı örnek dolaylama anlatım konusunda verilebilir. Yukarıda maddeler halinde örneklendirilmiş yapılar, gündelik yaşamda çok sık kullanılan seçeneklerdir.

Cümle Örnekleri ile Dolaylama Konu Anlatımı

Dolaylama konu anlatımı açısından cümle örnekleri ile ele alındığı zaman daha iyi biçimde ifade edilebilir. Özellikle öğrencilerin iyi bilmesi gereken bu konu, gündelik hayatın da bir parçası olarak öne çıkıyor.

‘’Ünlü file bekçisi bugün sözleşmeye imza atacak.’’

‘’Yavru vatan yaz sezonunu açtı.’’

‘’Onun için ölüm meleği kapıda.’’

‘’Balık halinde bugün, ‘Derya kuzuları’ sesleri oldukça fazla yükseldi.’’

‘’Zamanın ormanlar kralı şimdi kafese kapatıldı.’’

Bu şekilde daha birçok farklı cümle dolaylama anlatımı üzerinden ele alınarak kurulabilir. Öğrenciler için önemli olan bu dilbilgisi kuralı, aynı zamanda pek çok iş sektörü açısından da öne çıkıyor. Spikerler, balıkçılar, turizm sektöründe çalışanlar ve daha birçok farklı alanda sıkça kullanılmaktadır. Aynı zamanda bir durumu daha etkin şekilde vurgulamak ve anlatmak için gündelik yaşamda da değerlendiriliyor.