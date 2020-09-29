MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Dolu araç camlarını tuzla buz etti
ABONE OL
29.09.2020 - 15:44 | | İHA

Dolu araç camlarını tuzla buz etti

Yalova’nın Sugören köyünde ceviz büyüklüğüne yağan dolu, köydeki birçok aracın camlarını tuzla buz etti.

Dolu araç camlarını tuzla buz etti

Yalova’nın Sugören köyünde bir anda başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu köyde maddi hasara sebep oldu. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşların sokaklarda park halinde duran araçlarının camları kırıldı. Kaportalara da zarar veren dolu karşısında neye uğradığını şaşıran köylüler yaralanmamak için kendilerini köy kahvesinin içerisine attı.

Öte yandan, Çiftlikköy ilçesinde bulunan Dereköy’de de etkili olan dolu elma bahçelerindeki mahsulleri döktü. Üreticiler ise kalan ürünlerin de olası bir yağışta zarar görmesinden korktuklarını dile getirdi.

İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara'da gece yarısı feci kaza! Araç hurdaya döndü

Ankara'da gece yarısı feci kaza! Araç hurdaya döndü

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Sıradaki Haber