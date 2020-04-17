Dornaz Alfa nedir, anlamı ne? Dornaz Alfa ilacı corona virüs tedavisinde ne zaman kullanılacak? Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan müjdeli açıklama

Corona virüs tedavisi ile ilgili heyecanlı gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgili son olarak Son olarak Prof. Dr. Ercüment Ovalı Dornaz alfa isimli ilacın hastaların tedavisinde klinik testlere alınması gerektiğini duyurdu. Peki Dornaz alfa ilacı nedir?



DORFAZ ALFA İLACI NEDİR?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.



PROF. DR. OVALI AÇIKLADI!

Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim