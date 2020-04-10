Doya Doya Moda bugün kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 10 Nisan kazanan ve elenen isim...

Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Doya Doya Moda yarışmasının bugün 100. bölümü ekrana geldi. Günün konsepti ise 100. bölüm partisi oldu. 7 yarışmacı birbirinden farklı tarzlarıyla jüri karşısına çıktı. Kimi yüksek puan alırken, kimi ise düşük puan aldı. Peki Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kim kazandı? Doya Doya Moda kim elendi? İşte 10 Nisan 2020 Cuma günü Doya Doya Moda'da yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Mira, Nadire,

Doya Doya Moda yarışmasında 6-10 Nisan haftasının en düşük puanını toplayan üç kişi Mira, Nadire, Berfin oldu. Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Kemal Doğulu eleme açıklamasını birazdan yapacak.

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında 6-10 Nisan haftasının en yüksek puanını toplayan kişi Sündüz oldu.