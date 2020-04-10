Doya Doya Moda Emel kimdir? Doya Doya Moda yarışmacısı Emel kaç yaşında, nereli?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Doya Doya Moda yarışması hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitliyor. Toplam 7 yarışmacının yer aldığı Doya Doya Moda'da her gün farklı konsepteler için mücadele veriliyor. Jüri tarafından puanlar toplayan yarışmacılar haftanın son gününde bir kazanan ve bir elenen çıkıyor. Doya Doya Moda yarışmacıları arasında bulunan Emel hakkında merak edilenler haberimizde...

EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan Emel Başkan, 30 yaşında ve aslen Konyalı.

Evli yarışmacı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı, Günlük dizi Yemin'de oynadı. Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu.

Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.