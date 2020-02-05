Doya Doya Moda jürileri kimler? Doya Doya Moda Jüri koltuğunda hangi isimler var?

Gündüz kuşağı programları arasında yer alan Doya Doya Moda yarışması TV8 ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda Banu Noyan, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve güzelliği ile dikkat çeken Gülşah Saraçoğlu yer alıyor. İşte Doya Doya Moda jüri üyeleri...

BANU NOYAN KİMDİR?

Banu Noyan, ulusal ve uluslararası düzeyde, ses getiren birçok büyük organizasyona imza atmaya devam ediyor. Basın ve Halkla ilişkiler alanında dev kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapan, onlarca güzellik yarışmasının, yüzlerce moda gösterisinin koreograflığını üstlendi.

İletişim dünyasına onlarca “nitelikli profesyonel” kazandırmaya ve her birine “İşimizin özrü yoktur” anlayışını benimsetmeye özen gösteren Banu Noyan, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları için de projeler üretiyor ve uyguluyor.

Banu Noyan, Vefa Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi, Türk Kalp Vakfı'nda İcra Kurulu Üyesi, Popsav Popüler Müzik Sanatı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yüksek Danışma Şura Üyesi, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği’nde Projeler Koordinatörü olarak üstlendiği görevleri aktif olarak sürdürmekte ve konusuyla ilgili birçok ödül bulunmaktadır.

Banu Noyan, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım yüksek lisansını tamamlamış, York Üniversitesi'nde İşletme doktorasını tamamladı.

2018 yılında Artistik Sanatlar Akademisi kurarak sektöre yeni eğitimli gençler kazandırmak için deneyimli ve profesyonel ekibiyle çalışmaktadır. Derya Alabora, Hüseyin Avni Danyal, Murat Atıl, Neslihan Yargıcı, Reyhan Karaca, Çağnur Gürsan, Akasya Asıl Türkmen, Hazım Körmükçü gibi birçok kıymetli isim eğitmen olarak Artistik Sanatlar Akademisi’nde görev yapmaktadırlar.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

1982 doğumlu Gülşah Saraçoğlu moda sektörünün en dikkat çeken isimlerinden birisidir. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektöründe işe balşamasının ardından birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adındandan sıkça söz etttimektedir.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

2016 yılında mide ameliyatı olan Saraçoğlu, 80 kilodan 53 kiloya düşmüştür.

2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yenutr ile nişanlanmıştır. Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

UĞURKAN EREZ KİMDİR?

Uğurkan Erez Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonların değişmez koreografı’dır. 1954 yılında aslen Vize Kırklareli’nde dünyaya gelmiştir.

1998’de Koreograf ve mankenlik ajansı kuran Erez Huysuzla Dans Eder misin, Bugün Ne Giysem, Benim Stilim Bu Tarz Benim gibi çeşitli yarışmalarda jüri görevini üstlenmiştir.

Billur Erez isminde modacı bir kızı vardır. 1998 yılında kurmuş olduğu bir Koreograf ve mankenlik ajansının sahibidir.

KEMAL DOĞULU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Kemal Doğulu 14 Ekim 1979 Mersin doğumlu Türk fotoğrafçı, kuaför ve şarkıcı. Oyuncu Kadir Doğulu'nun abisidir.

Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singleında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj makerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.

Kemal Doğulu 2008 yılının Ocak ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronik müzik tarzındaki maxi teklisini çıkardı.

Kemal Doğulu, İkinci single'ının ismi Kemal Doğulu 2 olarak açıklandı.

Kemal Doğulu 2 single'ının başarısından hemen sonra yeni albüm çalışmalarına başladı. Yeni albümüne Ters Köşe ismini verdi.

İşte Benim Stilim yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır.