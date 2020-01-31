Doya Doya Moda kim elendi? 31 Ocak Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan ve izleyicileri ekrana kiltileyen Doya Doya Moda yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 7 yarışmacının birbiriyle mücadelesi izleyenleri meraklandırıyor. Her gün farklı konsept üzerine yarışan yarışmacılar, Uğurkan Erez, Banu Noyan, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'dan yorum ve puan alıyor. Büyük bedenlerin ekrana geldiği ve moda üzerine yarışılan Doya Doya Moda'da bu hafta en çok kim beğenildi? Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim gitti? 31 OCak Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kim birinci oldu?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

27-31 Ocak 2020 Haftasında Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim Cansel oldu.

DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI?

27-31 Ocak 2020 Haftası Doya Doya Moda yarışmasının en yüksek puanını alan yarışmacı Sündüz oldu. Sündüz altın kolyeyi kazandı.