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31.01.2020 - 16:19 |

Doya Doya Moda kim elendi? 31 Ocak Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kim birinci oldu?

Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finali bugün yaşandı. TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Doya Doya Moda'da toplam 7 yarışmacı birbiriyle mücadele ediyor. Hafta içi jüri tarafından verilen puanlar, hafta sonunda toplanıyor ve haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi açıklanıyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim gitti? 31 Ocak Doya Doya Moda yarışmasında kim birinci oldu?

Doya Doya Moda kim elendi? 31 Ocak Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan ve izleyicileri ekrana kiltileyen Doya Doya Moda yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 7 yarışmacının birbiriyle mücadelesi izleyenleri meraklandırıyor. Her gün farklı konsept üzerine yarışan yarışmacılar, Uğurkan Erez, Banu Noyan, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'dan yorum ve puan alıyor. Büyük bedenlerin ekrana geldiği ve moda üzerine yarışılan Doya Doya Moda'da bu hafta en çok kim beğenildi? Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim gitti? 31 OCak Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kim birinci oldu?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

27-31 Ocak 2020 Haftasında Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim Cansel oldu.

Doya Doya Moda kim elendi 31 Ocak Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kim birinci oldu

 DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI? 

27-31 Ocak 2020 Haftası Doya Doya Moda yarışmasının en yüksek puanını alan yarışmacı Sündüz oldu. Sündüz altın kolyeyi kazandı.

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