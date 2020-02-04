Düğmeye basıldı! Operasyon haberleri art arda geliyor...

Konya merkezli 22 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 22 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele örgütte "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınacaklar listesinde "polis ve askeri personel abisi" açığının karşılanması husunda uygun vasıflara sahip kişilerin belirlenmesi ve mahrem yapıda görevlendirilmesinde, "İl Eğitim Danışmanlığı" yaptığı iddia edilen Yusuf Ziya Y'nin de olduğu, bu kişinin, terör örgütü tarafından tek çatı altında birleştirilen İstanbul'daki Bahçelievler, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinden sorumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.

FETÖ'NÜN "TÜBİTAK/SİBER YAPILANMASI"NA YÖNELİK OPERASYON

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "TÜBİTAK/Siber mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadeleriyle tespit edilen 5 mahrem imam, 8'i aktif TÜBİTAK çalışanı, biri aktif HAVELSAN çalışanı, 7'si ihraç TÜBİTAK çalışanının da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerden 14'ü belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İZMİR MERKEZLİ FETÖ'NÜN ESNAF VE İŞ İNSANLARI YAPILANMASINA OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün esnaf ve iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Aleyhlerinde ihbar, beyan, Bankasya hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller olan, ayrıca 43'ü hakkında örgütün sözde mütevellisi olduklarına dair ifadeler bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

10 GÖZALTI KARARI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli merkezli 7 ilde bir öğretmen ile 4'ü muvazzaf 9 askerin gözaltına alınması için başlatılan operasyonun devam ettiği öğrenildi.

GATA YAPILANMASINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün GATA’daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütle irtibatı tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA personeline yönelik olarak yapılan çalışmalarda, bazı kişilerin örgütle ankesörlü telefon yöntemiyle haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda 17’si GATA personeli olarak aktif görevde (3 profesör, 8 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 doktor), 4’ü emekli (2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent), 8’i değişik hastanelerde görevli, 2’si istifa etmiş, 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış doktor olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 23 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

MANİSA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU

Manisa merkezli operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) polis akademisi ve askeri lise sorumlularına yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğündeki yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Manisa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Aralarında avukat, sağlık personeli ve öğretmenlerin de bulunduğu zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürüldü.

Şüphelilerin, örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları, emniyet birimi içinde mahrem yapılanmayı yönetip sözde emniyet imamları ile özel hatlardan görüşerek askeri liseler ve polis akademisine alınacak öğrencileri belirledikleri, sağlık raporlarında usulsüzlük yaptıkları ve kontrollerindeki öğrencilerle eğitimleri süresince ilgilendikleri belirtildi.

Gözaltı kararı bulunan bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA 47 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 17'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasında faaliyet yürüten, 25'i muvazzaf, 15'i ihraç, 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 2'si emekli, biri de sivil olmak üzere 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için 20 ilde belirlenen adreslere, gece saatlerinde eş zamanlı baskın yapan ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında 30 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ediyor.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin verdikleri bilgi kapsamında, şüphelilerin askerlerden sorumlu olan sivil imamlar tarafından, asker şahıslarla örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği iletişim amacıyla kullanıldığı tespit edilen sabit hatlardan arandıkları kaydedildi.