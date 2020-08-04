Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? İşte Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları...
Yerli ve yabancı yapım filmler televizyonda izleyicilerle buluşuyor. Düğün Dernek 2: Sünnet filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. İşte Düğün Dernek 2: Sünnet filmi ile ilgili detaylar...
Selçuk Aydemir'in hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yaptığı Düğün Dernek 2: Sünnet filmi bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. 2015 yılında çıkan film ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? İşte detaylar...
DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir.
İŞTE OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER
Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Barış Yıldız - Muallim Saffet
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
Erdal Tosun - Deli Doktor
Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
Nükhet Duru - Kendisi
Mustafa Keser - Kendisi
Hakan Akın - Belediye Başkanı
Jelena Bozic - Monica
Deniz Erayvaz - Matias
Juris Strenga - Leton Dede
Zahide Yetiş - Doktor
Ali İhsan Varol - Sünnetçi
Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
Tuğçe Kursunoğlu - Lobideki Kiz
Ferit Aktuğ - Komiser
Tuna Kirli - Soyguncu
Giray Altınok - Soyguncu
Alper Kadayıfçı - Soyguncu