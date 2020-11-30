Düğün, nikah, nişan töreni iptal mi? Düğünler yasaklandı mı?

Koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayıları her gün artıyor. İki hafta önceki Kabine toplantısı sonrası kısıtlamalara gidildi. Bugün yine Kabine toplantısı var ve evlilik düşünenler düğün, nikah, nişan töreni iptal mi? sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

Düğün, nikah, nişan töreni iptal mi?

Düğün, nikah ve nişan törenlerinin tamamen iptal edildiğine dair bir gelişme henüz yok. Bugünkü Kabine toplantısı sonrası konu netliğe kavuşacak.

EYLÜL AYINDA YAYIMLANAN DÜĞÜN GENELGESİ

Düğün kısıtlamalarına dair genelge ise son olarak 2 Eylül'de yayımlanmıştı. Buna göre İçişleri Bakanlığı düğün genelgesinde yer alan maddeler şöyle;

* Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek.

* Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanacak.

* Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.

* Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

* Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak.

* Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

* İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce valiliklere gönderilen genelge ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi sağlanacak.