MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Düğün salonları ne zaman açılacak? Kabine toplantısından karar çıkacak mı?
ABONE OL
09.06.2020 - 10:07 |

Düğün salonları ne zaman açılacak? Kabine toplantısından karar çıkacak mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak sorusu merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Evlilik hazırlığı yapan binlerce genç corona virüs nedeniyle evlilik tarihlerinde değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Kültürümüzde yer alan düğün kavramı ile insanlar bir araya gelir ve doyasıya eğlenirlerdi. Corona virüs eskisi kadar yakın olmamamız gerektiğini bu süreçte bizlere hatırlattı. Peki Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Kabine toplantısından karar çıkacak mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle düğün salonlarının kapanmasının ardından geçen süre zarfında vaka sayılarında istenilen seviyeye bir türlü gelinememesi düğün salonlarının açılış sürecini sürekli olarak ertelenmesi olarak anlamlandırılıyor. Peki Düğün salonları ne zaman açılacak, Kabine toplantısından karar çıkacak mı?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt veren Çelik, düğün salonlarının açılıp açılmayacağı ile ilgili şunları söyledi;

18 yaş, 65 yaş konusunda bir konuşma yapmadık. Bizim hassasiyetimiz onların hayatlarının korunmasıdır. Şu anki süreç yeni başladı. Biraz geçsin tekrardan ele alınacaktır. Düğünlerle ilgili bir değerlendirmemiz olmadı.

BİLİM KURULU ÜYELERİ NE DİYOR?

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü düğün salonlarının ne zaman açılacağına dair net bir tarih vermek mümkün değil açıklamasında bulundu. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor açıklamasında bulundu.

Aybüke öğretmenin ailesi kızlarının isminin yaşatılmasının gururunu yaşıyorBatman'ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi, kızlarının isminin yeni doğan bebeklere verilmesinden mutlu oluyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Düğün salonları ne zaman açılacak? Kabine toplantısından karar çıkacak mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Kabine toplantısından karar çıkacak mı?

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

DGS klavuzu yayımlandı başvurular başladı! DGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

DGS klavuzu yayımlandı başvurular başladı! DGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Sıradaki Haber