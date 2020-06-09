Düğün salonları ne zaman açılacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle düğün salonlarının kapanmasının ardından geçen süre zarfında vaka sayılarında istenilen seviyeye bir türlü gelinememesi düğün salonlarının açılış sürecini sürekli olarak ertelenmesi olarak anlamlandırılıyor. Peki Düğün salonları ne zaman açılacak, Kabine toplantısından karar çıkacak mı?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt veren Çelik, düğün salonlarının açılıp açılmayacağı ile ilgili şunları söyledi;

18 yaş, 65 yaş konusunda bir konuşma yapmadık. Bizim hassasiyetimiz onların hayatlarının korunmasıdır. Şu anki süreç yeni başladı. Biraz geçsin tekrardan ele alınacaktır. Düğünlerle ilgili bir değerlendirmemiz olmadı.

BİLİM KURULU ÜYELERİ NE DİYOR?

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü düğün salonlarının ne zaman açılacağına dair net bir tarih vermek mümkün değil açıklamasında bulundu. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor açıklamasında bulundu.