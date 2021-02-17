Dünya Kediler Günü mesajları 2021 | Dünya Kediler günü ile ilgili sözler

Dünyada önemli günlerin kutlanması, anılması planlı bir şekilde ilerliyor. Bugün dünya gündeminde olan konu ise kediler...Bugün Dünya Kediler Günü! Bu anlamlı günde kediler üzerinden tüm hayvanların ne kadar önemli olduğunu çevremizdeki herkese anlatabiliriz. Özelikle bu soğuk - kış günlerinde kapı önlerine bir kap mama, bir kap su koymanın önemini belirtebiliriz. İşte Bugünün anlam ve önemini en güzel şekilde anlatan Dünya Kediler Günü mesajları, Dünya Kediler Günü ile ilgili sözler...

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ MESAJLARI - DÜNYA KEDİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER 2021

Hayatın sıkıntısından üç şeyle uzaklaşabilirsiniz: Müzik, kitap ve kediler.

Her miyav kalpten gelen bir mesajdır. Stuart McMiIIan

En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır, ne sorarlar, ne de kusur, kahabat bulurlar. George EIIiot

Kusursuz dostIarımın asla dörtten az ayağı olmaz. Colette

Bir kedi net olarak duygusal dürüstlüğe sahiptir: İnsanlar birçok sebeplerle duygularını saklayabilirler, ancak kediler bunu yapmazlar. Ernest Hemingway

Kedilere hayran kalmamızın sebebi de ne yaparlarsa yapsınlar ya da yapıyor görünseler her zaman muzaffer çıkmalarıdır. Barbara Webster

Hayvanlar konuşabilseydi; köpekler dobra konuşan dostlar olurken, kediler pek de konuşmayan ender canlılardan olurdu. Mark Twain

Bir insanın gerçek manada reddedilmeyi anlaması için öncelikle bir kedi tarafından görmezden gelinmesi gerekir. Anonim

Ben bir kedilere fısıldayanım. Başka evlere gittiğimde kediler sahiplerinden daha çok beni severler. Cory Monteith

Bulunmamaya karar vermiş bir kedi isterse bir mendil gibi kendini katlayabilir. Louis J. Camuti

Kedilerle uyumanın zor yanı; kedilerin yatağın bir tarafında yatmaları yerine sizin üzerinizde yatmayı tercih etmeleridir. Pam Brown

Ortalama bir kedi yavrusu 5 yaşındaki çocuktan daha fazla soru sorar. Carl Van Vechten

Kedilerde herşey vardır: hayranlık, sonsuz uyku ve canları istediklerinde eşlik etmek. Rod McKuen

Kedim deli değil, sadece iyi bir aktrist. P.C. Cast

Bir kedi, sadece bir diğer kediye yönlendirir. Ernest Hemingway

Kediler insanları sahiplenir, çünkü kediler insanları işe yarayan evcil canlılar olarak görürler. George Mikes

Hayatın ızdırabından iki kaçış vardır: Müzik ve kediler. Albert Schweitzer

Bir kedinin gözünde herşey kediye aittir. İngiliz atasözü

Kedileri sevmeyen insanlardan sakının. İrlanda atasözü

Yabancı bir kediyle nasıl arkadaş olacağınızı biliyorsanız her zaman şanslı olacaksınız. Amerikan atasözü

Kedilerle kıyaslandığımızda hangimiz, temizliği, sevgisi, sabrı, ağırbaşlılığı ve cesareti açısından bir kedi olabiliriz? Fernand Mery

Hayatta bir kedi tarafından karşılanmaktan daha fazla insanın içini ısıtan çok az şey vardır. Tay Hohoff

Birçok filozof ve kedi üzerinde çalıştım. Kedilerin bilgeliği sonsuz derecede üstün. Hippolyte Taine

Kedilerle yeterince yaşanlar bilir; kediler insanların limitlerine karşı inanılmaz sabırlı canlılardır. Cleveland Amory

Kediler köpeklerden akıllıdır. 8 kediyi bir kızağa yerleştirip karda çektiremezsiniz. Jeff Valdez

Kedini mi bulmak istiyorsun? Hemen bir balık konservesi aç, az sonra yanında olur. Stuart ve Linda Macfarlane

Tırnakları için bir alet aldık ama o koltuğu seviyor. Alastair Goodman

Kedim ve Ben: Birbirimizi eğittik. Ben oynamak istediğimde o burnunu kaldırdı. Ben TV izlemek istediğimde o oynamak istedi. Dışarı çıksın diye kapıyı açtığım, fikrini değiştirdi. Kapattım, çıkmak istedi. Yemeğini verdim, iğrenmiş gibi uzaklaştı. Kendi yemeğimi yerken, karşıma geçip yalandı. Evet, kedim ve ben bir biçimde anlaşıyoruz. Stuart ve Linda Macfarlane

Bir kedi yavrusu kürklü bir (tatlı) beladır. Christine Harris

Kedi sevgisinden daha büyük bir hediye ne olabilir. Charles Dickens

Kürkle kaplı, müzikli ve asla soğumayan sıcak su torbalarının rahatlığını yalnızca kedi sevenler bilirler. Susanne Millen

Akıldan söz ederken, evdeki en sıcak yeri ve en rahat yastığı bulma konusunda onunla kimse boy ölçüşemez. Thomas Henry Huxley

Bir kedinin verdiği teselliyi asla küçümsemeyin; bir şey söylemez ama küçük dokunuşlarla, sürtünme ve yaslanmalarla size sevgisini gösterir ve kederinizden uzaklaştırmaya çalışır. Pam Brown

Kediler kapalı kapılardan nefret ederler… Ne tarafında olurlarsa olsunlar. Lilian Jackson Braun

Kedisiz ev ne kadar güzel olsa da ev sayılmaz. Mark Twain

Minicik bir kedi yavrusu bir sanat şaheseridir. Leonardo da Vinci

Eğer bir odanın bir köşesine tek bir gün ışığı vuruyorsa emin olabilirsiniz ki o ışığın altına çoktan bir kedi uzanmıştır. Stuart ve Linda Macfarlane

Kedileri eğitemezsiniz onlar sizi eğitir. Allen ve Ivy Dodd

DÜNYA KEDİ GÜNÜ NEDİR?

Farkındalık günü olarak bilinen Dünya Kediler Günü, evsiz kedilerin farkındalığını sağlamak amacıyla her yıl 17 Şubat'ta kutlanır. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde farklı tarihlerde kutlanıyor. 8 Ağustos'ta Kanada'da veya 29 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşiyor. İlk olarak 2005 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Kediler Günü, Rusya'da ise 1 Mart'ta düzenleniyor.

Bunun yanından Uluslararası Kedi Günü adında da kutlanan özel bir gün söz konusu. Uluslararası Kedi Günü Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) inisiyatifiyle başlatıldı ve 2002 yılından bu yana 8 Ağustos tarihinde gerçekleştiriliyor. 8 Ağustos günü, barınaklarda bakıma muhtaç, zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden, şiddet gören kediler hakkında insanları bilinçlendirmek hedefleniyor.

KEDİNİN EVCİLLEŞTİRİLMESİ

Antik kökenleri tam olarak bilinmese de evcil kedinin kökenleri en az 9.500 yıl öncesine, Orta Doğu'da tarımın başladığı dönemlere kadar uzanır. Güney Kıbrıs'ta bir insan iskeletinin yanında bulunan bir kedi iskeleti aynı döneme denk gelir. Çin'de bulunan yaklaşık 5.300 yıllık fosil kayıtlarına göre de o dönemdeki kediler tarım ürünlerine zarar veren kemirgenleri avlıyorlardı. Bu bulgulara dayanılarak kedilerin, zararlıları avlamaları için, çiftçiler tarafından beslendikleri görülüyor. Kediler Çin'de 5. ve 6. hanedanların döneminde (MÖ 2465-2150) kutsal sayılsa da ne zman evcilleştirildiği bilinmiyor. Kediler, tahminlere göre tahılları korumaktaki etkinliğini fark eden Antik Mısırlılar tarafından evcilleştirildi. Kedilerin evcilleştirildiğine dair en güvenilir bulgular, MÖ 1500 tarihinden sonrasına rastlar.

Bugün genetik anlamda geçmişi eski çağlara dayanan evcil kedi cinsi 2 taneyle sınırlıdır. Bunlar, Mısır Mau'su ve Habeş cinsi kedilerdir. İncelemeler ve bulgular enticesinde kedinin ehlileştirilme sürecinin zamanımızdan 8000 yıl önce başlamış olacağı sonucuna varabilir.