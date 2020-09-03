Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Duran Yılmaz tarafından yazılan "Keloğlan Ak Ülke" kitabının içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Kararla birlikte söz konusu kitap "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabilecek.

DURAN YILMAZ KİMDİR?

Hikâye ve masal yazarı Duran Yılmaz, 1942'de Antalya'da doğdu. 7 Nisan 1995'de Almanya'da vefat etti. Öğrenimini çeşitli işlerde çalışırken sürdürdü. Uzun süre Antalya’nın köylerinde öğretmenlik yaptı. Çiftçilikle de uğraştı. Almanya’da öğretmen olarak çalıştı ve orada öldü.

İlk öyküsü 1972’de Yeni Dergi’de yayımlandı. Hikâyelerini Yeni Dergi, Yeni Adımlar, Yeni Toplum, Sanat Emeği, Türkiye Yazıları, Yarına Doğru ve Öykü dergilerinde yayımladı. Yurt Yeri adlı öyküsüyle Yeni Adımlar Dergisi Hikâye Yarışmasında övgüye değer bulundu. Kışlak adlı öyküsüyle Yeni Adımlar Dergisi Hikâye Yarışmasında birincilik, Başaklar Olgunlaşırken ile 1975 Antalya Sanat Festivali Yarışma­sında mansiyon aldı. “Akdeniz Yörüklerinin acımasız doğayla iç içe geçmiş dünyasından getirdiği konuları yalın bir şiirsellikle anlattı.” (N. Güngör)

DURAN YILMAZ KİTAPLARI

Öykü: Yörük Hikâyeleri (1983), Kadın Korkusu (1992).

Çocuk Kitabı: Keloğlan ve Ak Ülke (1981).