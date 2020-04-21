e-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı! Eczane maske başvurusu nasıl yapılır ve maske kodu nasıl alınır?

Ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ücretsiz maske başvuruları elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ücretsiz maskeler PTT ve eczaneler aracılılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Eczanelere maskenizi almaya gitmeden önce Sağlık Bakanlığı'nın göndereceği kodun gelmesi gerekiyor. Peki eczane ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı...

ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

Ankara ve İstanbul'da 10 Nisan tarihinde eczanelerden ücretsiz maske alımı başladı.Ücretsiz maskelerini almak isteyen kişiler eczanelere gidip T.C kimliklerini ve SMS kodunu iletmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

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MASKE KODU NASIL ALINIR?

E-devlet’te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun ardından talepte bulunanlara kod veriliyor

MASKE KODU GELMEYENLER NE YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerden maske alımı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca,Koca, "Maskeler vatandaşımız ücretsiz dağıtılacak. Mesaj gelmeyen kişiler için de eczaneye müracaat edildiğinde kimlik doğrulaması ile maskelerini alabilecekler"ifadelerini kullandı.