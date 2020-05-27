e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? HES kodu seyahat izin belgesi yerine geçer mi?

e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Seyahat yasağı 15 ilde devam ediyor. Dünyaya yayılan corona virüs salgını nedeniyle alınan seyahat yasağı tedbiri sonrasında şehirler arası seyahat için izin belgesi alınması gerekiyor. Peki HES kodu seyahat izin belgesi yerine geçer mi?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

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HES KODU SEYAHAT İZİN BELGESİ YERİNE GEÇER Mİ, NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Salgınla bulaşan hastalıklarla ilgili, sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda, özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya eğer virüs bulaştığı tespit edilirse, yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. Tüm ulaşım süreçlerinde, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden, HES kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışılacak. "dedi.