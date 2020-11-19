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19.11.2020 - 11:58 |

e-Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı! Covid-19 test sonucu kaç günde çıkar, nasıl öğrenilir?

Koronavirüs test sonucu sorgulama ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Koronavirüs test sonuçları T.C kimlik numarası ile öğrenilebiliyor. Koronavirüs test sonuçları e-Nabız uygulamasında yer alıyor. Peki koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde çıkar?

e-Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı! Covid-19 test sonucu kaç günde çıkar, nasıl öğrenilir?

Koronavirüs test sonuçları e-Nabız uygulamasında açıklanıyor. e-Nabız sisteminde sağlık geçmişi ile ilgili bilgiler yer alıyor. Koronavirüs test sonuçlarının açıklanacağı süre ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki covid-19 test sonuçları kaç günde çıkar, nasıl öğrenilir?

KORONAVİRÜS TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Koronavirüs testi sonucu e-Nabız üzerinde açıklanıyor.

e-Nabız sistemine E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra e-Nabız sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamanız gerekiyor.

E NABIZ KORONAVİRÜS TEST SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE BELLİ OLUYOR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulaması yapılan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinde yer alıyor.

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