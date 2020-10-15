e-YDS sınav giriş belgesi alma ekran! e-YDS sınav giriş yerleri açıklandı 2020!

e-YDS sınavı 17 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. e-YDS 2020/11 İngilizce sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Adayların girecekleri sınav yerleri belli oldu. Peki e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI!

ÖSYM şu duyuru yaptı;

"e-YDS 2020/11 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

17 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/11 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

17 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/11 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!