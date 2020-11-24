EBA 25 Kasım ders programı: EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri

EBA öğrenci girişi ve öğretmen girişinin yanı sıra veli girişiyle de vatandaşların erişimine sunuldu. EBA haftalık ders programı http://www.eba.gov.tr/ adresinden her hafta açıklanıyor. Diğer yandan canlı ders saatleri de sayfada yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA ders girişi ile öğrencilerin koronavirüs sürecinde eğitimdeki mağduriyetlerini gideriyor.

EBA 25 KASIM DERS PROGRAMI

MEB'in kullanıma sunduğu EBA, Eğitim Bilişim Ağı haftalık ders programları öğrencilerin araştırdığı, sorguladığı konulardan biridir. İşte ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri:

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci seçeneğinin ardından "EBA Giriş" ekranına yönlendirilir. Bu ekranda T.C. kimlik no ve şifre girilerek EBA TV'ye giriş gerçekleştirilir.

EBA TV İLKOKUL CANLI DERS...

EBA TV ORTAOKUL CANLI DERS...

EBA TV LİSE CANLI DERS...

EBA CANLI DERS GİRİŞİ NASIL OLUR?

EBA'da canlı ders yapabilmek için öncelikle kamera ve mikrofon gereklidir. Kameranız ve mikrofonunuz açık bir şekilde EBA.gov.tr'den giriş yapılması gerekir. Giriş yaptıktan sonra canlı derse katıl seçeneğine tıklayarak canlı derse katılmak mümkündür.

Canlı derse, dersin başlangıç saati geldiğinde katılınabilir. “Katıl” düğmesi, dersin aktif olduğu sürece görünür. Süre dolmadığı sürece, geç kalınsa dahi derse katılınabilir. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılım yapılamıyor.