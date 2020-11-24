EBA 25 Kasım ders programı: EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri
EBA üzerinden uzaktan eğitime katıla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA giriş sayfası aracılığı ile online derslere katılabiliyor. Yüz yüze eğitime verilen arada EBA canlı dersleri, TRT EBA'dan da yapılıyor. İşte, 25 Kasım EBA ders programı...
EBA öğrenci girişi ve öğretmen girişinin yanı sıra veli girişiyle de vatandaşların erişimine sunuldu. EBA haftalık ders programı http://www.eba.gov.tr/ adresinden her hafta açıklanıyor. Diğer yandan canlı ders saatleri de sayfada yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA ders girişi ile öğrencilerin koronavirüs sürecinde eğitimdeki mağduriyetlerini gideriyor.
EBA 25 KASIM DERS PROGRAMI
MEB'in kullanıma sunduğu EBA, Eğitim Bilişim Ağı haftalık ders programları öğrencilerin araştırdığı, sorguladığı konulardan biridir. İşte ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri:
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
"EBA Giriş" ekranında Öğrenci seçeneğinin ardından "EBA Giriş" ekranına yönlendirilir. Bu ekranda T.C. kimlik no ve şifre girilerek EBA TV'ye giriş gerçekleştirilir.
EBA CANLI DERS GİRİŞİ NASIL OLUR?
EBA'da canlı ders yapabilmek için öncelikle kamera ve mikrofon gereklidir. Kameranız ve mikrofonunuz açık bir şekilde EBA.gov.tr'den giriş yapılması gerekir. Giriş yaptıktan sonra canlı derse katıl seçeneğine tıklayarak canlı derse katılmak mümkündür.
Canlı derse, dersin başlangıç saati geldiğinde katılınabilir. “Katıl” düğmesi, dersin aktif olduğu sürece görünür. Süre dolmadığı sürece, geç kalınsa dahi derse katılınabilir. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılım yapılamıyor.