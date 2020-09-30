EBA giriş nasıl yapılır? EBA TV canlı ders izleme ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı için uygulamaya alınan uzaktan eğitim modeli EBA üzerinden devam ediyor. Öğrenciler EBA TV'den ders programına göre derslerini takip ediyorlar. EBA girişte yaşanan sorunlarla ilgili ise son dakika açıklaması geldi.

EBA NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez'in acıklamalarının satır başları şöyle:

Şu anda EBA'ya ilişkin bir sorun yoktur, işlevini etkili bir biçimde yerine getirmektedir. Fakat bu durum ileride de hiç sorun olmayacağı anlamına gelmez. Yaşayan sistemler entropi üretirler"

Daha önceki dönemde canlı ders uygulamaları için oluşturulan 40 bin canlı ders kapasitesinin yarısı bile kullanılmamışken, bu dönemde kapasite 1 milyonu aştığı halde sistem 'zaman zaman' zorlanmaktadır.

Tabii ki MEB'in inisiyatifi dışında, internet sağlayıcı firmaların altyapılarından ve aşırı yüklenmeden kaynaklanan bazı sorunlar yaşanabilir. Aktif olarak kullanıldığında sistem olağanüstü bir yük üstlenmekte hatta milyarları aşan tıklanma sayısı ile dünyada en çok tıklanan sistemlerden biri durumuna gelmektedir.

EBA üzerinden bireyselleştirilmiş bir destek hizmeti sunduğumuzu, her öğrencinin istediği öğretmeni seçerek istediği konuyu tekrar tekrar dinleme imkanına sahip olduğunu, hızla bireyselleştirilmiş bir eğitime doğru gittiğimizi söyleyebilirim.

Kitaplardan ıslık çalmayı öğrenemezsiniz. Beceri eğitimi 'ortam' gerektirir. Bir kısım beceriler grup içinde öğrenilir. Fakat uzaktan eğitim, okul içinde yapılan eğitimi destekleyebilir.

İhtiyaç olduğu durumlarda uzaktan eğitim olanaklarından yararlanılabilir ve yararlanacağız. Normal zamanda da EBA TV ve EBA altyapısı çok farklı eğitimlerle öğrencilere destek olmaya devam edecek.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenci olarak EBA'ya giriş yapmak için. EBA GİRİŞ ekranında Öğrenci - EBA yolunu izlemek gerekiyor. Açıköğretim öğrencileri ise öğrenci - Açık Öğretim yolunu izliyor.

EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT EBA TV canlı yayın ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaşmak mümkün. EBA TV canlı yayını "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor.

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CANLI DERSE NASIL KATILABİLİRİM?

Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA’ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

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