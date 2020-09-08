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08.09.2020 - 09:51 |

EBA giriş ile EBA canlı ders izleme | 8 Eylül EBA TV ders programı ilkokul, ortaokul, lise

EBA TV canlı dersler devam ediyor. 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim ilokul, ortaokul ve lise öğrencileri için canlı yayın dersleri ile devam ediyor. Öğrenciler TRT EBA TV ve EBA izle ile ders programına göre derslerini takip edebiliyorlar. Peki, EBA canlı ders izleme nasıl yapılır? EBA ders programına göre 8 Eylül 2020'de hangi dersler var?

EBA giriş ile EBA canlı ders izleme | 8 Eylül EBA TV ders programı ilkokul, ortaokul, lise

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimi 31 Ağustos itibariyle başlattı. EBA TV üzerinden canlı yayında derslere katılım sağlayan öğrenciler günlük olarak her gün ders dinliyorlar. Dersleri kaçıranlar tekrar saatlerinden faydalanabiliyor. Dersler TRT EBA TV ve EBA izle ile takip edilebiliyor.

EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT EBA TV canlı yayın ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaşmak mümkün. EBA TV canlı yayını "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor.

UZAKTAN EĞİTİME KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI 8 EYLÜL

09.00       OKUYORUM YAZIYORUM            Metin, Okuma ve Anlama 5        

09.30     TÜRKÇE-1            Dinleme Metni (MASAL)             

10.00     HAYAT BİLGİSİ-1              Doğada Hayat- Dinî Bayramlarımız          

10.30     İNGİLİZCE-2        Body Parts         

11.00     HAYAT BİLGİSİ-2              Doğada Hayat- Doğal Unsurlar  

11.30     İNGİLİZCE-3        House

12.00     TÜRKÇE-3            Bilim ve Teknoloji (Uzaya İlk Yolculuk)   

12.30     SOSYAL BİLGİLER-4          Etkin Vatandaşlık - Çocuk Hakları             

13.00     FEN BİLİMLERİ-4              Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Işık Kirliliği ve Nedenleri)          

13.30     MATEMATİK      İşlemler              

14.00     UYUM İÇİN TÜRKÇE        Afiş-Broşür-İlan

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI 8 EYLÜL

09.00     İNGİLİZCE-5        "Party Time Birthday Party"       

09.30     FEN BİLİMLERİ-5              Çevre Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri         

10.00     İNGİLİZCE-6        Holidays             

10.30     FEN BİLİMLERİ-6              Duyu Organları - 1          

11.00     MATEMATİK-7  Doğruda Açılar

11.30     FEN BİLİMLERİ-7              Bitki ve Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme            

12.00     İNGİLİZCE-8        Chores 3

12.30     FEN BİLİMLERİ-8              Madde Döngüleri           

13.00     KUR'AN-I KERİM              Tecvit ve Talim Uygulamaları

13.30     TOPLUMSAL YAŞAM BECERİLERİ               Kurabiye Yapma Becerisi             

14.00     UYUM İÇİN TÜRKÇE        Afiş-Broşür-İlan

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI 8 EYLÜL

09.00     BİYOLOJİ-9          Hücre Zarından Madde Geçişleri             

09.30     İNGİLİZCE-9        World Heritage

10.00     BİYOLOJİ-10       Abiyotik ve Biyotik Faktörler     

10.30     FELSEFE-10         Bilim Felsefesi- Ahlak Felsefesi 

11.00     İNGİLİZCE-10     Digital Era          

11.30     BİYOLOJİ-11       Üriner Sistemin Yapısı ve Görevleri        

12.00     FELSEFE-11         15-17. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri            

12.30     İNGİLİZCE-11     Facts about Turkey        

13.00     BİYOLOJİ-12       Bitkisel Hormonlar ve Bitkilerde Hareket             

13.30     İNGİLİZCE-12     Favors 

14.00     ARAPÇA-10        Manevi Önderlerimiz    

14.30     MESLEKİ ARAPÇA-11      İbadetler ve Amaçları-2

15.00     MESLEKİ ARAPÇA-12      Sorumluluk 1

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