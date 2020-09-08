EBA giriş ile EBA canlı ders izleme | 8 Eylül EBA TV ders programı ilkokul, ortaokul, lise

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimi 31 Ağustos itibariyle başlattı. EBA TV üzerinden canlı yayında derslere katılım sağlayan öğrenciler günlük olarak her gün ders dinliyorlar. Dersleri kaçıranlar tekrar saatlerinden faydalanabiliyor. Dersler TRT EBA TV ve EBA izle ile takip edilebiliyor.

EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT EBA TV canlı yayın ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaşmak mümkün. EBA TV canlı yayını "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor.

UZAKTAN EĞİTİME KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI 8 EYLÜL

09.00 OKUYORUM YAZIYORUM Metin, Okuma ve Anlama 5

09.30 TÜRKÇE-1 Dinleme Metni (MASAL)

10.00 HAYAT BİLGİSİ-1 Doğada Hayat- Dinî Bayramlarımız

10.30 İNGİLİZCE-2 Body Parts

11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Doğada Hayat- Doğal Unsurlar

11.30 İNGİLİZCE-3 House

12.00 TÜRKÇE-3 Bilim ve Teknoloji (Uzaya İlk Yolculuk)

12.30 SOSYAL BİLGİLER-4 Etkin Vatandaşlık - Çocuk Hakları

13.00 FEN BİLİMLERİ-4 Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Işık Kirliliği ve Nedenleri)

13.30 MATEMATİK İşlemler

14.00 UYUM İÇİN TÜRKÇE Afiş-Broşür-İlan

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI 8 EYLÜL

09.00 İNGİLİZCE-5 "Party Time Birthday Party"

09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Çevre Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri

10.00 İNGİLİZCE-6 Holidays

10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Duyu Organları - 1

11.00 MATEMATİK-7 Doğruda Açılar

11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Bitki ve Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme

12.00 İNGİLİZCE-8 Chores 3

12.30 FEN BİLİMLERİ-8 Madde Döngüleri

13.00 KUR'AN-I KERİM Tecvit ve Talim Uygulamaları

13.30 TOPLUMSAL YAŞAM BECERİLERİ Kurabiye Yapma Becerisi

14.00 UYUM İÇİN TÜRKÇE Afiş-Broşür-İlan

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI 8 EYLÜL

09.00 BİYOLOJİ-9 Hücre Zarından Madde Geçişleri

09.30 İNGİLİZCE-9 World Heritage

10.00 BİYOLOJİ-10 Abiyotik ve Biyotik Faktörler

10.30 FELSEFE-10 Bilim Felsefesi- Ahlak Felsefesi

11.00 İNGİLİZCE-10 Digital Era

11.30 BİYOLOJİ-11 Üriner Sistemin Yapısı ve Görevleri

12.00 FELSEFE-11 15-17. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri

12.30 İNGİLİZCE-11 Facts about Turkey

13.00 BİYOLOJİ-12 Bitkisel Hormonlar ve Bitkilerde Hareket

13.30 İNGİLİZCE-12 Favors

14.00 ARAPÇA-10 Manevi Önderlerimiz

14.30 MESLEKİ ARAPÇA-11 İbadetler ve Amaçları-2

15.00 MESLEKİ ARAPÇA-12 Sorumluluk 1

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