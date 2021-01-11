EBA giriş | TRT EBA TV canlı izle - EBA TV ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ders programı

TRT EBA TV canlı yayın ders bilgileri merak ediliyor. Uzaktan eğitimin devam ettiği eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın ders bilgileri araştırılıyor. Öğrenciler EBA TV üzerinden canlı derslere katılarak eğitimlerini devam ettiriyorlar. Peki, TRT EBA TV nasıl izlenir? İşte yayın akışı ve ders programı.

TRT EBA TV İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE CANLI DERS NASIL İZLENİR?

TRT EBA TV ile ilkokul, ortaokul ve lise canlı dersleri uzaktan eğitim ile yapılıyor. Dersleri izlemek için gerekli frekans bilgilerini sizler için derledik. EBA TV ilkokul için Türksat Kablo'da 932. kanal ve 465. kanalda canlı dersleri izleyebiliyorsunuz.

EBA TV ortaokul derslerini 933. kanalda SD olarak 466. kanalda HD olarak izleyebiliyorsunuz.

EBA TV lise derslerini ise sd olarak 934. kanal HD olarak ise 467. kanaldan izleyebiliyorsunuz.

TRT EBA TV İLKOKUL YAYIN AKIŞI VE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI VE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV LİSE YAYIN AKIŞI VE DERS PROGRAMI