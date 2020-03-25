25.03.2020 - 11:15 |
EBA TV canlı yayın izle! EBA TRT canlı yayın nasıl izlenir?
Uzaktan eğitim dersleri EBA üzerinden devam ediyor. Öğrenci ve veliler EBA TV canlı nasıl izlenir sorularına yanıt aramaya devam ediyor. 09:00'da başlayan EBA TV canlı yayınını izlemek isteyen öğrenciler öğleden sonra ise tekrar yayınlarını EBA giriş ve TRT ekranından canlı olarak takip edebiliyor. İşte EBA TV canlı yayın izleme linki...
EBA TV canlı yayın izleme linki vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzaktan eğitim 23 Mart tarihinde başlamasının ardından ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrenciler EBA üzerinden derslerini canlı olarak izleyebiliyor. EBA TV canlı yayınları sabah 09:00'da başlıyor. Öğleden sonra ise EBA TV ve resmi site üzerinden canlı yayınlanların tekrarları yayınlanıyor. Peki EBA TV canlı olarak nasıl izlenir?
EBA TV TRT CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
EBA TV TRT canlı yayını izlemek isteyen öğrenciler TRT'nin resmi sitesi üzerinden TRT EBA TV ekranında bulundukları öğrenim derecesine göre İlkokul, Ortaokul ve Lise yayınlarını bu ekran üzerinden canlı olarak takip edebiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs toplantısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığındaki görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.