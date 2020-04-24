Ecrin isminin anlamı nedir? Ecrin ne demek, ne anlamına gelir?

Arapça dil kökünden türeyip Türkçeye geçen Ecrin, kız çocuklarına verilen yaygın bir isimdir. Bu ismin kelime manası, kullandığı yere bağlı olarak bazı değişiklikler göstermektedir.

Ecrin Ne Demek?

Ecrin, Arapçada yer alan “ecr” kelimesinden türemiştir. Kelime köküne bakıldığında Ecrin’in ücret ya da karşılık anlamı taşıdığı görülmektedir. Ancak bir bütün halinde bu sözcük “Allah’ın verdiği bir hediye” açıklamasına sahiptir.

Çocuklara yapılan isimlerin yapılan bazı harf analizleriyle kişilikleri arasında ilişki bulunduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda Ecrin adındaki kişilerin sağduyulu ve dürüst insanlar olduğu kabul edilmektedir. Bu kişiler girdikleri her ortama ayak uydurabilirler. Ayrıca girdikleri tüm alanlarda da başarılı olabilirler.

Ecrin İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Ecrin ismi, Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde yer almaktadır. Bu kelime ile karşılaşılan ayetler; Yasin Suresi 11. ayet, Furkan Suresi 57. ayet ve Sebe Suresi 47. ayettir. Bu kapsamda bir ismin Kur’an-ı Kerim’de yer alıp almamasının, o ismin iyi ya da kötü bir anlam taşıdığı anlamına gelmediği bilinmesi gereken bir konudur.