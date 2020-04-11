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11.04.2020 - 18:39 | | AA

Eczacı İsmail Durmuş corona virüsten hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Eczacı Odası, 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş'un yeni tip corona virüsten (covid-19) hayatını kaybettiğini bildirdi.

Eczacı İsmail Durmuş corona virüsten hayatını kaybetti

 

Odanın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Genç meslektaşımız eczacı İsmail Durmuş'u (Canan Eczanesi / Sancaktepe) Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sancaktepe’de çalışan 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş, sosyal medya hesaplarından hem Türk Eczacıları Birliğine hem de Sancaktepe Belediyesine mesaj yazarak eczanesinin dezenfekte edilmesini talep etmişti.

Yasağa rağmen itfaiyeyi izledilerİstanbul Bağcılar'da 3 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binanın önüne akın eden çok sayıda kişi sokağa çıkma yasağına rağmen itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.
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