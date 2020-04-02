Eczane çalışma saatleri: Eczaneler saat kaçta açılıp, kaçta kapanacak?

Eczane çalışma saatlerine düzenleme geldi. Son dakika yaşanan bu gelişmeyi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aktardı. Bu gelimenin akabinde Eczaneler saat kaçta açılıp, kaçta kapanacak? sorusu gündem oldu.

ECZANELER KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da eczanelerin pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası çalışacak şekilde yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.