15.06.2020 - 16:31 | | DHA
Edirne'de 2 kişi çocuklara fuhuş yaptırmaktan tutuklandı!
Edirne’nin Keşan ilçesinde, 'çocukları fuhşa teşvik etmek, aracılık ettirmek ve fuhuş yaptırmaktan haklarında toplam 71 yıl 6 ay hapis cezası olan ve polis operasyonunda yakalanan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,' çocukları fuhşa teşvik etmek, aracılık ettirmek ve fuhuş yaptırmaktan hakkında 38 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. ile 33 yıl 6 ay hapis cezası olan E.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ve E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Hastane savaş alanına döndü... Sağlık çalışanlarına palalı saldırı kameradaGaziantep’te özel bir hastanede hasta ziyareti esnasında akrabalar arasında çıkan miras kavgasında 4 sağlık çalışanı, palalı ve sopalı 3 saldırganların hedefi oldu. Sağlık çalışanlarını pala ile kovalayan hasta yakını, düşürdüğü palayı alan güvenlik görevlisinden koşarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay anında yaralanan sağlık çalışanları, kendi yaralarını unutarak, yaralı bebeğe müdahale etmek için yarıştı.