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23.04.2020 - 17:29 |

Edit Nedir? Editlemek ve Edit Yapmak Ne Demektir? Edit Kelimesinin Türkçe Anlamı

Edit gazete, dergi, kitap, film gibi sektörlerde çokça duyulan bir terimdir. Günümüzde bu işlemi yapan meslek sahipleri bulunur. Edit kısaca kelime anlamı nedir? TDK anlamı ne demektir? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Edit Nedir? Editlemek ve Edit Yapmak Ne Demektir? Edit Kelimesinin Türkçe Anlamı

Edit İngilizce bir kelime olsa da dilimizde çokça kullanılıyor. Hatta İngilizce kökeni üzerinden türetilen ve bu şekilde dilimize giren farklı kelimelerde bulunmaktadır.

Edit Nedir?

Edit başkasının yazdığı bir yazıyı basılmak üzere hazırlamak anlamına gelir. Edit sözcüğünün anlamı:

- Düzeltmek, düzenlemek, bir gazetede sorumlu müdür olmak,

- Yayına hazırlamak

Editlemek Ve Edit Yapmak Ne Demektir? 

Editlemek edit kelimesinden türetilen uydurma bir kelimedir. Düzenlemek anlamında kullanılır. Bir anlamı da yavrusu ölmüş hayvanı oyalayarak sütünü almaktır. Edit yapmak kelimesi de dergi, gazete, kitap ya da herhangi bir yazının yayımlanmasına hazırlama aşamasında düzenlenmesi anlamında kullanılıyor. Bu mesleği yapanlara ise editör denilmektedir.

Edit Kelimesinin Türkçe Anlamı

Edit İngilizce bir kelimedir. Türkçe anlamı düzenle olarak tanımlanır. Bunun yanında yazı düzenlemek, düzeltmek, baskıya sokmak, yönetmek, kısaltmak, düzeltme yapmak, üzerinde kalem oynatmak gibi anlamlara da gelmektedir.

 

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