Ekmek nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Evde ekmek yapımı tarifi! İşte ekmek malzemeleri...

İçişleri Bakanlığı tarafından kararlaştırılan ve 10 Nisan 2020 saat 00:002da başlayan sokağa çıkma yasağı, 12 Nisan 2020 saat 00:00'a kadar devam edecek. Durum böyle olunca milyonlarca vatandaş, ihtiyaçları evde karşılamak için harekete geçti. Vazgeçilmez Türk lezzeti olan ekmek tarifi nedir? Evde ekmek nasıl yapılır? İşte ekmek yaparken kullanılan malzemeler...

EKMEK TARİFİ

EKMEK MALZEMELERİ

2. 5 su bardağı su

1. 5 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un

EKMEK NASIL YAPILIR?

İlk olarak ılık suyu yoğuracağınız kabın içine koyun.

Üstüne mayayı ve şekeri ilave edin, karıştırıp biraz bekletin.

Tuzunu, sıvıyağını ve ununu ilave edin.

Hamurumuzu 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz.

Hamurdan portakal büyüklüğünde beze alın.

Ve tepsiye dizip üzerine bıçak yardımı ile çizikler atın.

Kestiğimiz yere un serpin.

Yarım saat kadar tepsinin içinde dinlenmeye bırakın.

Fırınımızı 200 dereceye ayarlayın. Fırının alt tabanına fırın ısısına dayanıklı bir kabin içine su doldurun fırına koyun.

Önceden ısıtılmış fırında 30 dakikada üzeri kızarıncaya kadar pişirin.