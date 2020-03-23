EKPSS ne zaman yapılacak? Sınav hangi tarihte?

EKPSS sınavı geçen hafta ÖSYM'nin duyurusuyla ileri bir tarihe ertelenmişti. Sınavın ne zaman yapılacağı araştırılırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sınav tarihine ilişkin bilgi verdi.

EKPSS NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2020-EKPSS) 20 Eylül tarihine ertelenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında söz konusu ertelemenin yapıldığının altını çizen Bakan Selçuk, 20 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek EKPSS ile adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacağını hatırlattı. Selçuk, “Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacaktır” dedi.