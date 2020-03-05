El Değmemiş Aşk filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte El Değmemiş Aşk filmi oyuncu kadrosu

El Değmemiş Aşk filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yöentmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu film 2016 yılında vizyona girdi. Romantik komedi türünde çekilen filmin başrollerinde Ceren Moray, Emre Karayel ve Begüm Kütük Yaşaroğşu gibi isimler yer alıyor. Peki El Değmemiş Aşk filminin konusu ne?



EL DEĞMEMİŞ AŞK FİLMİ OYUNCU KADROSU

El Değmemiş Aşk filminin başrollerinde Ceren Moray, Emre Karayel, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Cem Kılıç, Ümit Erdim, Ececan Gümeci, Haldun Boysan, Ferdi Akarnur, Mine Teber, Güneş Hayat, Gülsüm Alkan ve konuk oyuncu olarak Oya Başar rol aldı. Senaristliğini Yaşar Arak ve Ömer Pınar'ın üstlendiği filmde yapımcılığı Necati Akpınar yaptı.

EL DEĞMEMİŞ AŞK FİLMİ KONUSU

Zafer hala büyümemiş bir adamdır. En büyük tutkuları fanatiği olduğu futbol takımı ve büyük aşkı Duygu'dur. Ancak bir türlü olgunlaşmaması ailesinin canına tak ettirir ve oğullarının geleceği için bir plan çizmeye karar verirler. Çocukluk aşkıyla evlendirilen Zafer, Duygu'ya olan aşkı için bu evlilikten kurtulmanın binbir yolunu denemeye başlar.

Sevgilisi Duygu evliliğine onay verse de ikilinin arasındaki bağlar zedelenmiştir. Zafer'in evlilikten kurtulma planları ise hiç beklemediği bir yola girer... Yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu yerli romantik yapımın başrollerini Ceren Moray, Begüm Kütük, Oya Başar, Emre Karayel ve Cem Kılıç üstleniyor. Filmin kadrosunda Ececan Gümeci, Haldun Boysan, Güneş Hayat, Ferdi Akarnur, Mine Teber ve Gülsüm Alkan yer alıyor.