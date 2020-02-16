16.02.2020 - 16:33 |
Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında?
Survivor Ünlüler takımında yarışacak olan isimler arasında yer alan Elif Yıldırım Gören kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya gelen Elif Yıldırım Gören, 1990 yılında dünyaya geldi. İşte Survivor Ünlüler takımında mücadele edecek olan Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilenler...
Elif Yıldırım Gören, Survivor Ünlüler takımında yarışıyor. Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya gelen Elif Yıldırım Gören 14 Şubat 1990 yılında dünyaya geldi. Yarışmada yer alan sporcu kimliğine sahip isimler arasında yer alan Elif Yıldırım Gören aynı zamanda milli atlet. İşte Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilenler...
ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
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