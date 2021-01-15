‘Elimiz uzundur seni öldürürüz’

Durmaz, serumu Ç.B.’nin bilgisi dahilinde alkolün etkisini azaltmak için verdiğini ileri sürerken, müşteki Ç.B. serumu çıkarmak istediğinde sanığın kendisine küfredip, “Bizim elimiz kolumuz uzundur, seni öldürürüz” dediğini söyledi.

‘İstismara uğradım’

Mahkemede, Ç.B.’ye serumu Bilgili’nin talebiyle taktığını söyleyen Durmaz, “Bu işlemleri yapmamam gerektiğini bilmiyordum” dedi. Propofol iddialarını da reddeden Durmaz, “Serumun içinde sadece izotonik tuzlu su vardı” iddiasında bulundu. Müşteki veteriner Ç.B. ise o gece Hasan Bilgili tarafından kendisine zorla alkol içirildiğini ve cinsel istismara uğradığını belirterek şunları söyledi:

“Uğradığım saldırının etkisiyle kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda nöbetçi veteriner odasında koltukta uzanır vaziyette kendime geldim. Koluma damar yolu açılmış ve serum takılmış olduğunu gördüm. Odada propofol isimli ilacı gördüm. Daha önce bu odada serum ve ilaç görmedim. Serumu çıkarmak istediğimde sanık bana küfretmeye başladı. ‘Bizim elimiz kolumuz uzundur seni öldürürüz’ dedi. Bana zorla damar yolu açarak serum veren sanıktan şikâyetçiyim.”

Ç.B.’nin avukatı Aslı Arıhan da eylemin basit bir serum takma olayı olmadığını, suçu örtbas etme amacıyla yapıldığını kaydetti. Mahkeme, adli tıp kurumuna görüş sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.