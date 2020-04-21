Elmaslar nasıl bulunur, nasıl çıkartılır?

Belirli bir sıcaklık ve basınç altında oluşan elmasın oluşum yeri, yer kabuğunun altında olmakla birlikte dünya çekirdeğine yakın olan derinliktir. Saf karbondan oluşan kristalize bir mineral olan elmas, oldukça saydam bir maddedir.

Kömürün başkalaşım geçirmesiyle, elmas elde etmek de mümkündür. Mantoda oluşan elmas, derin kaynaklı volkanik püskürmeler ile yüzeye çıkmıştır. Bu püskürmeler kimberlit ve lamproit bacalarını üretmektedir. Bu bacaların birçoğu elmas içermemekle birlikte çok azı elmas içermektedir. Elmasların oluşması için yüksek sıcaklık ve basınç gerekmektedir. Yüksek sıcaklık ve basınçsa, sadece dünyanın belirli bölgelerinde olmaktadır.

Elmas Nasıl Oluşur?

Derin kaynaklı volkanik püskürmeler sırasında dünya yüzeyine fışkıran elmaslar, insanlar tarafından keşfedilmeyi beklemektedir. Volkanik püskürmelerin çok ender meydana gelmesinden dolayı çağdaş insanlar tarafından gözlemlenme şansı olmamıştır. Tarih boyunca defalarca dünyaya çarpan gezegencikler, çok yüksek sıcaklık ve basıncın meydana gelmesini sağlamaktadır. Elmas oluşumu için bile dünyaya çarpan gezegenciklerin darbeleri fazladır.

Neredeyse zaman başlangıcında milyarlarca yıl öncesinde oluşan elmas, dünyanın ölümsüz mücevherlerinden biridir. İnsanoğlu günümüzde elmasların çok az bir kısmını bulabilmiştir. Elmasların hepsi birbirinden farklı değere sahip olmakla birlikte çok az bir kısmı mücevherde kullanılabilecek kaliteye sahiptir. Elmas madenciliği için modern yöntemler kullanılmasına karşın, elmas bulmak son derece zor bir uğraştır.

Kısaca Kömürden Elmas Oluşumu

Elmasların büyük bir kısmının kömür oluşumu ile ilgisi bulunmadığı, bilimsel kanıtlarla ortaya konulmaktadır. Elmasların yaşı ile kömürün yaşı arasında, büyük bir fark vardır. Karada yaşayan bitkilerin kalıntılarından oluşan kömür, tüm elmaslardan gençtir. Doğal elmasların oluşumunda, kömürün önemli bir rolü bulunmamaktadır.

Günümüzde elmasların büyük bir kısmı laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Laboratuvar ortamında elmasın oluşumu için gerekli olan sıcaklık ve basınç sağlanmaktadır. Devasa miktarda elektrik tüketilerek yapılan elmas için elektriğin bir kısmı kömür olarak karşılanmaktadır.

Elmas oluşumunda kömürün en büyük katkısının, laboratuvar ortamında gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Laboratuvar ortamında yapılan elmaslar yeşil, mavi ve turuncu gibi birçok renge sahiptir.