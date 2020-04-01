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01.04.2020 - 19:47 |

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? - 2020 Emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte ne kadar yatacak?

Yurt genelinde yaşayan 12,5 milyondan fazla emekli vatandaşımızın merakla beklediği emekli bayram ikramiyeleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan müjdeli haberi verdi. Peki bu yıl Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? - 2020 Emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte ne kadar yatacak?

Bu yıl corona virüsü nedeniyle 1000 TL'lik emekli bayram ikramiyelerinin haftalar öncesinden yatacağı belirtilmişti. Fakat net tarih bilinmiyordu. Vatandaşlar "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunu soruyordu ki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan müjdeli haber geldi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak.

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 2020 yılı itibarıyla 1.000 TL (Bin TL) olarak belirlendi.

İstanbul'un iki ilçesinde sahte maske baskınıSultangazi ve Bayrampaşa'da izin belgesi olmadan tıbbi maske üretimi yapılan iki tekstil atölyesine düzenlenen operasyonlarda 21 bin 950 maske ele geçirilirken, iki iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
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