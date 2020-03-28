Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2020? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklileri ilgilendiren önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Corona virüs nedeniyle gerçekleştirilen çalışmalarda emekli bayram ikramiyesinin erken ödeneceği açıklanmıştı. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli promosyonları ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk,"Ramazan Bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak" dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi bin TL.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliye promosyon olarak 1 Mart 2020 itibarıyla yeni ödemeler yapılacak.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?

GARANTİ

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak. İŞ

İŞ BANKASI

750 TL'ye vara promosyon ödemesi yapacak.

AKBANK

Akbank, 1.000 TL ye varan promosyon veriyor. Emekli maaşı 1500 TL'ye kadar olanlara 700 TL, 1500 TL - 2500 TL arası olanlar 850 TL, 2500 TL olanlar ise 1.000 promosyon alabilecek.

ZİRAAT BANKASI

1.500TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirecek.

HALKBANKASI

1.500TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

YAPI KREDİ

Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.