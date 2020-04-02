MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi yattı mı?
ABONE OL
02.04.2020 - 09:39 |

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi yattı mı?

Bu yıl corona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi daha erken yatacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, daha önceki açıklamasında bu müjdeyi vermişti. Şimdi günler yaklaştıkça "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi yattı mı?" sorusu soruluyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi yattı mı?

Emekli Bayram ikramiyeleri için yaklaşık 12 buçuk milyon emekli heyecanlı... Bu yıl corona virüs nedeniyle ödemeler çok erkene alındı. Tam tarihi bilmeyen vatandaşlar, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi yattı mı? sorularını sıklıkla soruyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihlerinde hesaplara yatacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullandı. 

Beyoğlu'nda iş hanının çatısı alev alev yandıBeyoğlu'nda beş katlı iş hanının çatı katında yangın çıktı. Yangında iş hanında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Terör örgütüne ağır darbe! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Terör örgütüne ağır darbe! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Son dakika haberi I Bakan Selçuk tarih verip duyurdu! İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Son dakika haberi I Bakan Selçuk tarih verip duyurdu! İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Sıradaki Haber