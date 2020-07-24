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24.07.2020 - 16:46 | | AA

Emine Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin millete ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mübarek cuma gününe ermeyi nasip eden Rabb'imize şükürler olsun. Bu muhteşem mabedin duvarlarına asırlardır sinen dualara şükür dualarımız, ruhuna sevinç gözyaşlarımız eklendi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile incelemelerde bulunduğu sırada çekilen fotoğrafları da yer aldı.

Emine Erdoğandan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı

 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.
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